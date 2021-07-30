Приштина, Сербия, 30 июля, 2021, 23:49 — ИА Регнум. В департаменте микробиологии Института национального здравоохранения Косово 30 июля сообщили о том, что штамм коронавируса «Дельта» уже преобладает в республике.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе совместной пресс-конференции с министром здравоохранения Косово Арбеном Витией представитель департамента Джакупи заявил, что 80−90% изолированных лиц заражены штаммом «Дельта».

За три месяца до этого преобладал британский штамм — его находили в 98% случаях заражения, теперь он встречается лишь в 7−8% случаев. Скорость распространения нового штамма вызывает опасения относительно возможного повторного роста числа госпитализированных. Напомним, штамм «Дельта», в отличие от ранее известных, тяжело воспринимается детьми.