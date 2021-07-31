Вашингтон, , 00:04 — REGNUM Президент США Джозеф Байден 30 июля выступил с видеообращением, в котором поблагодарил власти Косово за решение наградить его сына, Бо Байдена, президентской медалью за вклад в установление верховенства права.

Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в видеообращении политик заявил, что его сын влюбился в косовский народ и хотел отправиться в Косово, чтобы внести вклад в становление его независимости и в укрепление демократии путем установления верховенства права.

Бо Байден скончался в 2015 году от рака головного мозга.

Читайте ранее в этом сюжете: Вучич обсудил проблему Косово с Эрдоганом