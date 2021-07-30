Москва, 30 июля, 2021, 23:28 — ИА Регнум. ЦСКА на своем официальном сайте сообщил, что полузащитник Арнор Сигурдссон подписал новое соглашение с московской командой перед тем, как перейти в «Венецию» на правах аренды.

Алексей Колчин. ИА REGNUM Герасимов против Сигурдссона

Исландский хавбек продлил контракт с ЦСКА до лета 2024 года. Напомним, что «Венеция» взяла игрока в аренду без права на выкуп.

В минувшем сезоне Сигурдссон набрал 5 (2+3) очков по системе «гол+пас» в 23 матчах чемпионата России.