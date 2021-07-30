«Колорадо» заключил двухлетний контракт с Джостом на 4 миллиона долларов
Денвер, США, 30 июля, 2021, 23:22 — ИА Регнум. «Колорадо Эвеланш» на своем официальном сайте объявил о заключении нового контракта с нападающим Тайсоном Джостом.
(сс) Sergei ~ 5of7
Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш»
Сообщается, что стороны договорились о двухлетнем соглашении со среднегодовым окладом в размере 2 миллионов долларов.
В прошедшем сезоне НХЛ Джост принял участие в 54 матчах регулярного чемпионата и набрал 17 (7+10) очков.