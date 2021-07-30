Денвер, США, 30 июля, 2021, 23:22 — ИА Регнум. «Колорадо Эвеланш» на своем официальном сайте объявил о заключении нового контракта с нападающим Тайсоном Джостом.

(сс) Sergei ~ 5of7 Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш»

Сообщается, что стороны договорились о двухлетнем соглашении со среднегодовым окладом в размере 2 миллионов долларов.

В прошедшем сезоне НХЛ Джост принял участие в 54 матчах регулярного чемпионата и набрал 17 (7+10) очков.