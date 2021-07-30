Рим, 30 июля, 2021, 23:21 — ИА Регнум. В ближайшее время проверки соблюдения антикоронавирусных ограничений в Италии будут усилены, заявила в пятницу, 30 июля, глава МВД Лучана Ламорджезе.

Dipartimento Protezione Civile Аэропорт Милана. Италия

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В скором времени вступят в силу правила о доступе в ряд общественных пространств по «зелёным паспортам», их-то и будут проверять особенно внимательно.

Право на получение такого документа имеют привитые, переболевшие и сохранившие антитела, а также сдавшие в последние 48 часов тест с отрицательным результатом.