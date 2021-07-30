Москва, 30 июля, 2021, 23:07 — ИА Регнум. Космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров перешли на борт нового российского модуля «Наука» на МКС, сообщили 30 июля в пресс-службе Роскосмоса.

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Открыв люк переходного отсека модуля «Звезда», космонавты через несколько минут вошли в жилую зону приборно-герметичного отсека «Науки».

"В соответствии с сегодняшним планом работ на борту многоцелевого лабораторного модуля космонавты Роскосмоса выполнят контрольный осмотр отсеков, возьмут пробы воздуха и установят агрегат фильтра очистки атмосферы», — сообщили в Роскосмосе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Новицкий и Дубров открыли люк модуля «Наука», который накануне, 29 июля, в 16:29:06 мск пристыковался к МКС. Открытие люка модуля было произведено в запланированное время.