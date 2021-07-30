Москва, 30 июля, 2021, 23:11 — ИА Регнум. Блогер Валя Каранавал опубликовала видео с фрагментом своей новой песни. Ролик доступен в её TikTok-аккаунте с 30 июля.

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Композиция блогера называется «Глупенькая девочка». Видео с танцами Вали Карнавал под новый трек за несколько часов посмотрели более 6 млн человек.

Ранее Валя Карнавал потеряла сознание во время прохождения квеста. Из-за испуга блогер «бабахнулась» и «разбила себе голову».