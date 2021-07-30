Москва, 30 июля, 2021, 22:55 — ИА Регнум. Полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк в ближайшее время покинет клуб.

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Согласно информации на портале «Чемпионат», польский футболист уже сообщил своим партнерам по команде, что уходит из «Локомотива».

Также стало известно, что Крыховяк не выйдет в матче против столичного ЦСКА. Встреча состоится 31 июля на стадионе «ВЭБ Арена».

Крыховяк перешел в стан «железнодорожников» летом 2018 года. В прошедшем розыгрыше чемпионата России хавбек провел 26 матчей и отличился 12 (9+3) очками по системе «гол+пас».