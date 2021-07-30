Вашингтон, 30 июля, 2021, 22:55 — ИА Регнум. О готовящемся увольнении 182-х сотрудников американских дипмиссий в России заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в опубликованном 30 июля заявлении.

Эндриксон Евгения Михайловна. Лиса и журавль (с блюдом). 1963

Блинкен «Мы глубоко опечалены тем, что эти действия заставят нас отпустить 182 местных сотрудника и десятки подрядчиков на наших дипломатических объектах в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге».

Он указал на то, что это многое изменит в деятельности США в России. Сожалея о решении Москвы, вынуждающем Вашингтон прибегнуть к сокращениям, Блинкен заявил, что Штаты будут и впрель «выполнять свои обязательства, продолжая преследовать предсказуемые и стабильные отношения с Россией».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на недружественные шаги со стороны США и других стран против России.

Согласно этому указу, ограничивается трудоустройство российских граждан в диппредставительства и консульские учреждения, представительства госорганов и госучреждений недружественных стран. То есть американские диппредставительства остаются без местных кадров.