Рим, 30 июля, 2021, 22:52 — ИА Регнум. Более 2,2 миллиона граждан Италии старше 60 лет ещё не начали прививаться от коронавируса, сообщили в министерстве здравоохранения в пятницу, 30 июля.

Aeronautica Militare Коронавирус в Италии

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За последний месяц этот показатель сократился на 200 тысяч.

Больше всего непривитых граждан — в возрастной категории от 60 до 69, более 1,2 миллиона, 16% граждан страны этого возраста.