Вашингтон, 30 июля, 2021, 23:11 — ИА Регнум. Американская актриса Эмма Стоун думает подать судебный иск против компании Disney вслед за Скарлетт Йоханссон. Об этом 30 июля пишет издание CBR.com.

Цитата из к/ф «Ла-Ла Ленд». Реж. Дэмьен Шазелл. 2016. США Эмма Стоун

По данным СМИ, артистка «взвешивает варианты» — она не согласна со стратегией Disney по выпуску фильма «Круэлла», в котором исполнила главную роль. Сообщается, что Эмили Блант также планирует присоединиться к иску против Disney.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Скарлетт Йоханссон подала в суд на компанию Disney из-за единовременного релиза картины «Чёрная вдова» в кинотеатрах и на онлайн-платформе Disney Plus. По мнению актрисы, она лишилась процентов с кассовых сборов, а именно гонорара в размере $50 млн.