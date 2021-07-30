Приштина, Сербия, 30 июля, 2021, 22:56 — ИА Регнум. Полиция Приштины с 29 июля усилила контроль за соблюдением правил дорожного движения на улицах столицы.

Цитата из к/ф «Пятый элемент». реж. Люк Бессон.1997. Франция Нарушения ПДД

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, особое внимание уделяется соблюдением ПДД водителями, перевозящими пассажиров, а также своевременному использованию сигнализации.

Поводом для усиления контроля стала гибель 10 человек, возвращавшихся в Косово на автобусе из Франфурта-на-Майне. В дорожной службе Хорватии, где произошла трагедия, считают, что большого число жертв и пострадавших (из 69 человек 44 получили ранения, 10 умерли), можно было избежать, если бы водитель своевременно отдохнул, а пассажиры были пристегнуты.