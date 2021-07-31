Белград, , 00:03 — REGNUM Инициатива Open Balkan нужна для создания «нового будущего балканского региона». Об этом заявила премьер-министр Сербии Анна Брнабич 30 июля.

Ана Брнабич Kt.gov.rs

По ее словам, региональная инициатива, в которой участвуют Сербия, Северная Македония и Албания, имеет много противников, но, тем не менее, она нужна для налаживания новых контактов как между населением региона, так и между предпринимателями.

«Это очень важно для отечественных инвесторов, но также и для молодежи, которая получит возможность проще устроиться на работу», — процитировал телеканал РТС слова Брнабич.

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать высказывания некоторых политиков, которые заявляют, что Open Balkan открывает путь к формированию «Великой Албании», премьер-министр Сербии заявила, что с албанской стороны говорят о том, что инициатива, наоборот, ведет к созданию «Великой Сербии». «У инициативы много противников», — констатировала Брнабич.

Напомним, что ранее лидер сербского оппозиционного движения «Освобождение» Младжан Джорджевич назвал инициативу Open Balkan другим именем «Великой Албании». По его словам, соглашение, которое президент Александр Вучич подписал 29 июля в Скопье с премьер-министрами Северной Македонии и Албании Зораном Заевым и Эди Рамой, прямо противоречит конституции Сербии.