Тирана, , 22:55 — REGNUM Президент Албании Эди Рама 30 июля вручил медали пяти известным представителям албанского населения Прешевской долины «за отстаивание национального вопроса».

Илир Мета — Президент Албании OSCE Parliamentary Assembly

На своей странице в социальной сети Facebook политик сообщил, что в церемонии приняли участие соотечественники из Ниша, Меджеджи, Прешево, Буяноваца и Косово.

Награды получили профессор Ахмет Гаши, певец Иса Болетин, профессор Ибрагим Кельменди, педагог из Медведжи Бафти Красничи, а также журналист из Косово Лукман Халили.

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