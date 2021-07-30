Тирана, 30 июля, 2021, 22:55 — ИА Регнум. Президент Албании Эди Рама 30 июля вручил медали пяти известным представителям албанского населения Прешевской долины «за отстаивание национального вопроса».

OSCE Parliamentary Assembly Илир Мета — Президент Албании

На своей странице в социальной сети Facebook политик сообщил, что в церемонии приняли участие соотечественники из Ниша, Меджеджи, Прешево, Буяноваца и Косово.

Награды получили профессор Ахмет Гаши, певец Иса Болетин, профессор Ибрагим Кельменди, педагог из Медведжи Бафти Красничи, а также журналист из Косово Лукман Халили.