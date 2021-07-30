Москва, 30 июля, 2021, 23:10 — ИА Регнум. Бизнесвумен Мария Погребняк, супруга футболиста Павла Погребняка, поддержала телеведущую и певицу Ольгу Бузову после скандала с ведущими проекта «Дом-2». Предпринимательница опубликовала пост на эту тему в личном Instagram-аккаунте 30 июля.

Instagram.com/buzova86 Ольга Бузова

https://www.instagram.com/p/CR8VcExg2zz/

«Я знаю Олю много лет. Скажу, что это человек слова и дела… Ольга честна как с собой, так и со своей аудиторией!» — считает Погребняк. По её мнению, Ольга Бузова осталась верна команде телеканала ТНТ, на котором транслировался «Дом-2», а не самому шоу. «Дом-2 закончился, но дружба Оли с каналом — НЕТ, потому что они уже семья», — объясняет бизнесвумен.

Ранее ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина обвинила Ольгу Бузову в искажении фактов. Она заявила, что ей надоела «вечная ложь» со стороны бывшей коллеги по поводу её ухода из шоу.