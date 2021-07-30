Москва, 30 июля, 2021, 22:13 — ИА Регнум. Стали известны подробности ситуации вокруг смерти трех членов семьи школьницы А. Колесниковой из Краснодара.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

«Из четырёх взрослых членов семьи — один был на диализе, а трое — диабетики. Тот, кто склонил их к прививке — преступник», — отметил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») в ТГ-канале.

Парламентарий уточнил, что дедушка школьницы жив.

«Мои источники сообщили, что семья привилась… Эпиваком», — добавил Лысаков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутат Госдумы Лысаков заинтересовался судьбой А. Колесниковой, ученицы 6 класса школы №61 хутора Ленина Карасунского внутригородского округа города Краснодара, у которой, со слов жителей, после прививки от ковида с разницей в несколько дней якобы погибла вся семья: папа, мама, дедушка и бабушка, ребенок остался сиротой, опекунством над которой сейчас занимается тетя (сестра отца).

Депутат направил запрос на имя Генпрокурора Игоря Краснова.

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Проверку информации о якобы гибели после прививки от COVID-19 семьи из четырёх человек в Краснодарском крае проведёт Росздравнадзор.