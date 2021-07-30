Приштина, Сербия, 30 июля, 2021, 23:49 — ИА Регнум. Президент сепаратистского Косово Вьоса Османи направила телеграмму с выражениями соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану по поводу пожаров, которые за последние дни унесли три человеческих жизни и нанесли серьезный материальный ущерб Турции. Об этом 30 июля сообщил портал «Экономия онлайн».

Вьоса Османи

Османи подчеркнула, что Косово соболезнует турецкому народу и «молится в эти трудные дни за всех, кто пострадал от огненной стихии».

«Республика Косово преисполнена солидарности с населением Турции, потому что эта страна столкнулась с одним из самых сильных пожаров», — написала Османи в своем обращении к Эрдогану.

Напомним, что в Турции бушуют природные пожары, которые охватывают всё новые и новые регионы. По последним данным три человека погибли, более 180 пострадали.