Плюсский район, Псковская область, 30 июля, 2021, 22:11 — ИА Регнум. Три человека погибли, еще двое пострадали в автокатастрофе на федеральной трассе Р-23 Санкт-Петербург — Псков на территории Плюсского района Псковской области вечером 30 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области, на трассе между населенными пунктами Заполье и Андромер столкнулись автомобили Fiat и Suzuki. В результате лобового удара погибли два пассажира и водитель «Фиата», пострадали два человека из автомобиля «Сузуки».

«На месте работают сотрудники ГИБДД. Информация о случившимся уточняется», — отметили в областном управлении МВД.