Москва, 30 июля, 2021, 23:08 — ИА Регнум. Блогер Егор Шип рассказал, с кем запишет будущую песню «Глаза фонари». Он опубликовал видео на эту тему в историях личного Instagram-аккаунта.

OUCHcharley Обида

Блогер заявил, что трек исполнит не с одной из своих подписчиц, а с певицей Dead Blonde. При этом в ролике Шип в нецензурной форме предложил поклонникам уйти.

Фанаты не оценили поступка Егора Шипа — блогер обещал исполнить песню с одним из своих подписчиков. Поклонники также были оскорблены его словами.

«Сам иди, я слушать не буду», — прокомментировала _lina_._alina_.

«Егор, так не честно», — считает пользователь b______________________d______.

«Зачем он нас посылает?» — спрашивает icon13136.

Ранее Егор Шип запустил конкурс для подписчиков — им нужно было на видео спеть припев песни «Глаза фонари». Тот, кто сделает это лучше всего, запишет композицию вместе с блогером.