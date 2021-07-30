Саки, Крым, 30 июля 2021, 22:19 — REGNUM С самого начала курортного сезона 2021 года село Поповка Сакского района Республики Крым испытывает трудности с подачей электричества. В некоторых кварталах напряжение падает до нуля и с трудом восстанавливается только ночью.
Проблема вылезла наружу в начале июня 2021 года, когда россияне массово отправились на полуостров, чтобы отдохнуть на море. Наплыву туристов в Крым способствовали и ковидные ограничения, введенные администрацией Краснодарского края, и экстремальные погодные условия на Черноморском побережье Кавказа.
Западный берег Крыма, на котором расположено село Поповка, славится своими белыми песчаными пляжами и завоевал сердце многих россиян. Туристы возвращаются сюда снова и снова на протяжении не одного десятка лет. Привлекает их не только чистейшее море, но относительная дешевизна проживания.
Вслед за отсутствием электричества в Поповке усугубилась и проблема с водой — для того, чтобы подать её в кран и нагреть, нужна электроэнергия.
«От постоянного перепада напряжения выходит из строя бытовая техника, мы уже предвидим большие убытки», — говорит Ирина, постоянная жительница Поповки, которая, как и большинство односельчан, ведет здесь свой бизнес, сдавая комфортное жильё приезжающим на отдых.
Отдыхающие вовсю проявляют своё недовольство сложившейся ситуацией.
Обеспокоенные такой ситуацией жители села не прекращают звонить и в Крымэнерго и писать жалобы на перебои электроэнергии. Последним шагом отчаяния стал вызов съемочной группы телеканала «Вести Крым». Авторы видеосюжета высказали надежду на то, что после вступления в силу изменений к закону от 24 ноября 1996 года №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», так называемых положений о гостевых домах, в селе удастся заменить сети и оборудование, увеличив мощность подачи электроэнергии, понимая, какая нагрузка лежит на них в пик туристического сезона.
Такая постановка вопроса вызывает только удивление.
Объём потребления электроэнергии с мая по октябрь нетрудно измерить. Кроме того, из многочисленных жалоб жителей села на перебои в поставке электроэнергии Крымэнерго знает, что в разгар туристического сезона объем этот всегда выше, чем в другие месяцы, в несколько раз. И такая картина повторяется последние десятилетия из года в год.
Тогда встает вопрос, почему для обеспечения электроэнергией села, имеющего статус курорта, нужно ждать каких-то бюрократических процедур? Разве при имеющихся цифровых инструментах и математических моделях так сложно было спрогнозировать поток туристов и обеспечить их электроэнергией?
Что это, как не подрыв достижений целей Федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», особенно в текущие пандемические годы, когда россиянам как никогда требуется укрепление иммунитета и здоровья?