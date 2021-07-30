Саки, Крым, 30 июля, 2021, 22:19 — ИА Регнум. С самого начала курортного сезона 2021 года село Поповка Сакского района Республики Крым испытывает трудности с подачей электричества. В некоторых кварталах напряжение падает до нуля и с трудом восстанавливается только ночью.

Pavlofox Темнота

Проблема вылезла наружу в начале июня 2021 года, когда россияне массово отправились на полуостров, чтобы отдохнуть на море. Наплыву туристов в Крым способствовали и ковидные ограничения, введенные администрацией Краснодарского края, и экстремальные погодные условия на Черноморском побережье Кавказа.

Ангелина Потеряйко Крым. Пляж с. Поповка

Западный берег Крыма, на котором расположено село Поповка, славится своими белыми песчаными пляжами и завоевал сердце многих россиян. Туристы возвращаются сюда снова и снова на протяжении не одного десятка лет. Привлекает их не только чистейшее море, но относительная дешевизна проживания.

Вслед за отсутствием электричества в Поповке усугубилась и проблема с водой — для того, чтобы подать её в кран и нагреть, нужна электроэнергия.

Ангелина Потеряйко Отсутствие воды в гостевом доме в с.Поповка

«От постоянного перепада напряжения выходит из строя бытовая техника, мы уже предвидим большие убытки», — говорит Ирина, постоянная жительница Поповки, которая, как и большинство односельчан, ведет здесь свой бизнес, сдавая комфортное жильё приезжающим на отдых.

« Отдыхающие сердятся на то, что не могут нормально помыться, разогреть еду или выйти в интернет. Некоторые собирают вещи и уезжают в другие посёлки, требуют вернуть плату за проживание. Несмотря на ажиотажный спрос мы старались не повышать цены, чтобы все смогли отдохнуть и насладиться морем. Но с этими перебоями в электричестве мы теряем клиентов, в том числе и постоянных , — говорит владелец миниотеля Сергей. — Для моей семьи наш отель — единственный источник дохода. Все пять человек работают в нём шесть месяцев в году. Если мои постояльцы уедут и заберут деньги, нам просто не на что будет жить зимой. И следующей весной, боюсь, мы уже не откроемся ».

Отдыхающие вовсю проявляют своё недовольство сложившейся ситуацией.

« Мы прилетели сюда из Тюмени, мы каждый год здесь отдыхаем у одной и той же хозяйки, вот здесь, на Новой улице. Нам здесь комфортно, у нас маленькие дети, двое, вот ждём третьего в ноябре. Но у супруги уже почти истерика — ни помыться нормально, ни постирать сдать, ни чай вскипятить, ни воды охладить — ничего нельзя , — рассказывает отдыхающий Николай, который постоянно приезжает на отдых в Поповку с 2015 года. — Моемся ночью, когда все спят. Ну и с туалетом тоже проблема, сами понимаете, как это без воды. Ищу сейчас другое место для отдыха, у нас ещё 10 дней осталось, будем переезжать. Вряд ли вернемся сюда на следующий год, если проблему не решат. Море, пляж хорошие, но без света и воды тяжело ».

Meditations Кран без воды

Обеспокоенные такой ситуацией жители села не прекращают звонить и в Крымэнерго и писать жалобы на перебои электроэнергии. Последним шагом отчаяния стал вызов съемочной группы телеканала «Вести Крым». Авторы видеосюжета высказали надежду на то, что после вступления в силу изменений к закону от 24 ноября 1996 года №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», так называемых положений о гостевых домах, в селе удастся заменить сети и оборудование, увеличив мощность подачи электроэнергии, понимая, какая нагрузка лежит на них в пик туристического сезона.

Такая постановка вопроса вызывает только удивление.

Объём потребления электроэнергии с мая по октябрь нетрудно измерить. Кроме того, из многочисленных жалоб жителей села на перебои в поставке электроэнергии Крымэнерго знает, что в разгар туристического сезона объем этот всегда выше, чем в другие месяцы, в несколько раз. И такая картина повторяется последние десятилетия из года в год.

Тогда встает вопрос, почему для обеспечения электроэнергией села, имеющего статус курорта, нужно ждать каких-то бюрократических процедур? Разве при имеющихся цифровых инструментах и математических моделях так сложно было спрогнозировать поток туристов и обеспечить их электроэнергией?

Что это, как не подрыв достижений целей Федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», особенно в текущие пандемические годы, когда россиянам как никогда требуется укрепление иммунитета и здоровья?