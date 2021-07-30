Сызрань, Самарская область, 30 июля, 2021, 22:03 — ИА Регнум. Уголовное дело о покушении на получение взятки в особо крупном размере возбуждено в отношении прокурора города Сызрани (Самарская область) Вадима Федорина, сообщили 30 июля в пресс-службе регионального управления СКР.

Марк Шагал. Иллюстрация к Мертвым душам. Чичиков дает взятку Ивану Антоновичу. 1927

Глава сызраньского надзорного ведомства получил, по версии следствия, взятку в размере трёх миллионов рублей «за совершение заведомо незаконных действий». Это произошло сегодня, 30 июля, в служебном кабинете прокурора.

«Довести свой преступный умысел подозреваемый до конца не смог по независящим от него обстоятельствам, так как был задержан сотрудниками управления ФСБ РФ по Самарской области», — говорится в сообщении.