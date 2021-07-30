ЛНР, 30 июля, 2021, 21:54 — ИА Регнум. Район посёлка Молодёжное (ЛНР) подвергся 30 июля обстрелу со стороны ВСУ, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Расстрелянные Нацистами мирные жители

Район Молодёжного украинские боевики обстреляли из крупнокалиберного пулемёта.

Напомним, за сутки 29 июля ВСУ один раз обстреляли территорию ЛНР — район населённого пункта Берёзовское, применив крупнокалиберный пулемёт.