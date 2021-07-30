Скопье, 30 июля, 2021, 21:54 — ИА Регнум. В МИД Болгарии 30 июля выразили разочарование в связи с публикацией резолюции парламента Северной Македонии по переговорам с Софией.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, резолюция была опубликована 29 июля и содержит упоминание о так называемых «красных линиях» в диалоге. В Софии сочли эту резолюцию неуместной в тот момент, когда диалог уже, казалось бы, вступил «в более позитивную и многообещающую фазу».

В МИД Болгарии заявили, что резолюция может мотивировать и оправдывать несоблюдение соглашения о добрососедстве 2017 года, и назвали ее противоречащей международному праву.

Напомним, под предлогом нарушения соглашения о добрососедстве Болгария блокирует начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС.