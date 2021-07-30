Скопье, , 21:42 — REGNUM Заместитель главы фонда «Открытое общество» Алекс Сорос 30 июля выступил на совместной конференции с премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым.

Александр Сорос

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Сорос назвал инициативу регионального сотрудничества Open Ballkan (ребрендированный «Балканский мини-Шенген» новой возможностью для развития представителей цыганского меньшинства на Балканах.

Заявление было сделано после подписания фондом и правительством Северной Македонии нескольких меморандумов о развитии цыганского меньшинства в предпринимательстве и других социальных сферах.

По словам Сороса, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Албании Эди Рама и премьер-министр Северной Македонии Заев доказали готовность бороться с социально-экономической дискриминацией цыган, выступив с инициативой Open Ballkan.

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