Вашингтон, 30 июля, 2021, 21:46 — ИА Регнум. Американская певица Билли Айлиш представила клип на песню Happier Than Ever из одноимённого альбома. Ролик доступен на её YouTube-канале с 30 июля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыка

За первый час после публикации клипа его посмотрели более 370 тыс. человек. А более 264 тыс. человек поставили ролику отметку «нравится».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 июля 2021 года Билли Айлиш выпустила альбом под названием Happier Than Ever. В пластинку вошли 16 композиций.