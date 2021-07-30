Санкт-Петербург, 30 июля, 2021, 21:37 — ИА Регнум. Петербургский «Зенит» заинтересован в услугах нападающего сборной Италии и «Торино» Андреа Белотти.

Иван Шилов ИА REGNUM Стадион «Зенит»

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, российский клуб уже направил трансферное предложение «Торино» с суммой компенсации в размере 30 миллионов евро.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Зенит» готов платить Белотти 4 миллиона евро в год.

В минувшем розыгрыше чемпионата Италии форвард принял участие в 35 матчах и набрал 19 (13+6) очков по системе «гол+пас».