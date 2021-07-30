Донецк, 30 июля, 2021, 21:37 — ИА Регнум. Обстрелу со стороны украинских боевиков подверглась территория рядом с районом разведения сил и средств «Петровское — Богдановка» в ДНР, сообщает 30 июля Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Gov.ua ВСУ. Миномет

Обстрел ВСУ начали в 18:05 мск, он вёлся в зоне пяти километров от района разведения. Боевики выпустили по территории ДНР шесть мин калибра 120 мм, 60 гранат из автоматического станкового гранатомёта, из БМП-2 они сделали 40 выстрелов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 29 июля ВСУ четырежды атаковали ДНР. Применялись артиллерия и тяжёлые миномёты. В Старомихайловке повреждены строения.