Салехард, 30 июля, 2021, 21:29 — ИА Регнум. Тюменские таможенники выявили контрабанду наркотиков в посылке, которая была доставлена на Ямал из Италии. Об этом сообщает пресс-служба тюменской таможни.

Цитата из к/ф «Лицо со шрамом». Реж. Брайан Де Пальма. 1983. США Наркотики

В Новом Уренгое (ЯНАО) таможенники при вскрытии международного почтового отправления обнаружили наркотики растительного происхождения общей массой 14,6 граммов, оборот которых на территории Российской Федерации запрещён.

По факту контрабанды наркотических средств получатель посылки был осуждён по части 2 статьи 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ») на три года условного срока.

С начала 2021 года Тюменской таможней возбуждено семь уголовных дел по фактам контрабанды запрещённых веществ, и судами вынесено два обвинительных приговора.