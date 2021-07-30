Сеул, 30 июля, 2021, 21:43 — ИА Регнум. Южная Корея возглавит международную стандартизацию технологий производства зеленого водорода. Национальное агентство по стандартизации прогнозирует, что этот шаг увеличит присутствие Южной Кореи в мировой водородной экономике. Об этом сообщает информационный портал Aju Business Daily 30 июля 2021 года.

ИА REGNUM Южная Корея

Специалисты из Южной Кореи считают, что в процессе производства «зеленого» водорода не производятся парниковые газы. Он получается методом электролиза воды на основе возобновляемых источников энергии.

Схема жизненного цикла «зеленого» водорода от производственного процесса до его использования

На виртуальной встрече, состоявшейся 29 июля 2021 года, Корейское агентство по технологиям и стандартам (KATS) заявило, что сформулирует требования безопасности и методы испытаний водородных установок. Во встрече приняли участие более 20 экспертов из 12 стран, включая США, Великобританию, Германию, Китай и Австралию. Участники будут сотрудничать для установления конкретных международных стандартов до конца 2022 года для предотвращения снижения мощности предприятий по производству водорода.

Wikimedia Возобновляемые источники энергии, такие как ветряки, могут создать больше экологических проблем, чем решить

Снижение мощности предприятий по производству водорода может быть вызвано непостоянством солнечных ветровых источников энергии при производстве «зеленого» водорода. Поскольку возобновляемые источники энергии непостоянны и не взаимозаменяемы на одном предприятии, мощность производимой ими энергии колеблется, что может повредить оборудование.