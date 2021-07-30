30 июля 2021 | Время чтения 3 мин

Мирослава Романенко, , 22:20 — REGNUM Группа депутатов украинского парламента предложила отменить звание «Герой Украины» и учредить вместо него орден Золотого Трезубца. Об этом сказано в законопроекте, зарегистрированном на сайте парламента.

Слава Украине Национализм Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ввести вместо «Героя Украины» орден Золотого Трезубца — высшей государственной награды Украины за совершение выдающегося геройского поступка или выдающегося достижения», — сказано в документе.

Депутаты также предложили ввести крест «Честь и слава» для награждения за героический поступок в условиях боевых действий и крест «Достоинство и честь» — за героический поступок в мирное время. Законопроект также предусматривает отмену званий «Народный артист», «Заслуженный артист», «Заслуженный журналист», «Заслуженный врач», «Заслуженный юрист», «Мать-героиня». Вместо них предлагается ввести награды «Гордость профессии» и «Гордость нации».

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Новость обсудили читатели издания «Шарий.net» (в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook), а также читатели телеграм-канала «Украина сейчас». Многие указали на то, что это не самое важное занятия для Рады, так как есть в стране вопросы и серьезнее.

«А как же героям слава? И кричалочку отменят?» — спросил читатель под псевдонимом Feels Good.

Проект герба Украины Г.Нарбута. 1918

«А как тогда отвечать на «Слава Украине?» — задался вопросом János K.

«Ордену трезубца слава», — ответил Владимир Л.

«Конечно! Давно пора! А то других проблем больше не осталось. Цены на электричество, например, плюс налогами уже задушили. Война… Каким образом должна отразиться на обычных гражданах эта реформа?» — не понимает Elena.

«Ну, в этом конечно есть символический характер. Все-таки это советское наследие, да еще и такое же, как и в России. Это своего рода часть декоммунизации и русофобии (не нашел более мягкого синонима). Это работает на подсознании общества со временем, чтобы не отождествлять себя с советским или российским наследием. И чтобы когда Путин говорит, что мы один народ, те, у кого лежат эти медали, не млели сердцем от этого», — пишет Игорь Д.

«Мне это напоминает двоечника, с остервенением стирающего резинкой двойки в дневнике, ума не прибавляет, но предки не заругают…» — иносказательно отреагировал Феликс К.

«Ну. От большого ума и проблемы большие, что сказать… Всей Раде по тризубцу побольше и позолотее, чтоб видно было — героические тризубоносцы», — добавила Татьяна Л.

«Татуху золотой тризуб на лоб, чтоб лоха было видно издалека, так как нормальным эту награду не присвоят!» — пишет Сергей С.

Верховная рада Украины Perohanych

«Дебилы всё пытаются притянуть Бандеру под высшую государственную награду. Героя Украины ему дать нельзя, он не был гражданином Украины. Так они хотят поменять формулировку», — отметил Денис О.

«Надо золотые вилы…» — предложил свою версию награды Дмитрий В.

«Вместо звезды вручать булаву и носить её постоянно», — шутит Виктор Д.

«На что… тратят наши деньги??? На вот эту… [ерунду] и видимость активности? Все остальные вопросы уже решены? Или тарифы подняли, а теперь не знают куда девать бабло?» — поинтересовалась Татьяна Д.

«Какие же важные законотворческие инициативы продвигают эти идиоты! Вот очень нужное переименование! Люди от тарифов скоро бунты поднимать будут, а мы медальки придумываем!» — написал Денис Т.

«Адмиралов москитного флота предлагаю награждать орденом Джека Воробья!» — смеется Сергей Р.

«[Зачем] герои Украине? За семь лет звание Герой Украины потеряло всякий смысл и ценность», — подытожил Владимир З.

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