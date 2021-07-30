Пекин, , 21:43 — REGNUM Китайский производитель солнечных панелей GCL Group планирует построить в Эфиопии завод по производству аммиака из природного газа местных месторождений. Об этом сообщает REUTERS 29 июля 2021 года

Водород в таблице Менделеева Efficientics.com

GCL, которая диверсифицирует свой бизнес за счет использования новых источников энергии, также создаст объекты, позволяющие получить из аммиака около 2,5 млн тонн жидкого водорода. В планы компании входит строительство завода по производству аммиака мощностью 4 млн тонн в год в Джибути. Аммиак будет отправляться в другие места для производства жидкого водорода.

Порт Джибути — рыбацкая лодка перед контейнерным терминалом CharlesFred

По мнению руководства компании, такой процесс имеет экологические преимущества, потому что аммиак легче хранить и транспортировать, чем водород, в то время как сам водород является претендентом на звание устойчивого источника энергии.

В 2013 году GCL заключила сделку с правительством Эфиопии на разработку двух газовых месторождений, Калуб и Хилала, и на проведение разведки на восьми блоках.

Дорога в Эфиопии Rod Waddington

Ожидается, что на первом этапе месторождения будут давать 3,5 млрд кубометров природного газа в год, что в конечном итоге обеспечит производство 10 млн тонн водорода в год в течение 40 лет.

GCL не раскрыла объем инвестиций или сроки эфиопского проекта, но сообщила, что планирует довести производство жидкого водорода до 700 000 тонн на первом этапе.

Солнечная электростанция Pixabay.com

GCL, один из крупнейших китайских производителей поликристаллов, производителей солнечной продукции и когда-то крупный оператор солнечных электростанций, начал продажу своих солнечных станций в 2018 году и ожидает, что процесс завершится к началу следующего года.

« Ожидается, что сделки по продаже солнечных станций будут завершены к первому кварталу 2022 года, а затем мы сосредоточимся на водородном бизнесе », — сказал директор GCL Чжу Гуншань.

GCL также планирует построить к 2025 году мощности для производства 400 000 тонн водорода с помощью возобновляемых источников энергии, в основном солнечных электростанций, на северо-западе Китая. Цель компании — поставлять водород промышленным потребителям, в первую очередь, сталелитейным предприятиям Северо-Восточной Азии.

Схема жизненного цикла «зеленого» водорода от производственного процесса до его использования

« Наши цены на водород будут очень конкурентоспособными на рынке, поэтому мы не беспокоимся о спросе », — сказал Чжу, добавив, что GCL стремится облегчить энергетический переход от сжигания угля к использованию водорода на сталелитейных заводах Китая.

Завод в Китае High Contrast

Ведущие китайские сталелитейные заводы, такие как China Baowu Group, HBIS и Jiuquan Iron & Steel стали изучать использование водорода в сталеплавильном производстве, чтобы помочь достичь климатических целей Китая.

Читайте ранее в этом сюжете: ЕС решил вкладывать бюджетные деньги с оглядкой на климат