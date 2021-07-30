Москва, 30 июля, 2021, 21:43 — ИА Регнум. Рэп-исполнитель Алексей Долматов (известен как Гуф) прокомментировал слухи о своей помолвке. Об этом 30 июля пишет издание Peopletalk.

Alina Platonova Алексей Долматов

Как отмечает издание, рэпер опроверг новости о предстоящей свадьбе со своей возлюбленной Юлией Королевой. «Нет, пока это не правда, мы не помолвлены», — сообщил он.

ИА REGNUM напоминает, что Алексей Долматов на протяжении нескольких лет встречается с Юлией Королевой. Недавно пользователи Сети заметили кольца на их безымянных пальцах и решили, что пара обручилась.