Москва, 30 июля, 2021, 21:06 — ИА Регнум. Люк многоцелевого лабораторного модуля «Наука» открыли космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров, сообщает 30 июля NASA.

Roscosmos.ru Модуль «Наука»

Новицкий доложил об этом шаге в Центр управления полётами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, модуль «Наука» пристыковался к МКС 29 июля в 16:29 мск — к служебному модулю «Звезда». Открытие люков между модулями «Звезда» и «Наука» были запланированы на 20:45 мск 30 июля.