Вашингтон, 30 июля, 2021, 21:42 — ИА Регнум. В Сети появился посмертный сингл рэпера Pop Smoke под названием Demeanor («Манера поведения»). Композиция доступна на цифровых площадках с 30 июля.

Съёмки

Вместе с песней вышел и клип на неё. В записи трека и видео приняла участие британская певица Дуа Липа.

Добавим, что за несколько часов клип посмотрели более 1,3 млн человек. А 109 тыс. из них поставили ролику отметку «нравится».

ИА REGNUM напоминает, что Pop Smoke был застрелен в своём съёмном доме. Рэпер стал жертвой ограбления четырёх злоумышленников.