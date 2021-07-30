Москва, , 20:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин распорядился сформировать межведомственную комиссию по историческому просвещению. Соответствующий указ главы государства опубликован 30 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, целью создания комиссии является «обеспечение планомерного и наступательного подхода к вопросу отстаивания национальных интересов России, связанных с сохранением исторической памяти и развитием просветительской деятельности в области истории».

Из указа следует, что председателем межведомственной комиссии станет помощник президента, экс-министр культуры России Владимир Мединский. Он же должен будет представить на утверждение в администрацию президента перечень кандидатур для включения в состав комиссии.