Москва, 30 июля, 2021, 20:56 — ИА Регнум. Обращение с просьбой ввести запрет на экспорт из России бензина направлен в правительство, сообщил 30 июля журналистам российский министр энергетики Николай Шульгинов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

Шульгинов «Минэнерго России обратилось в правительство РФ с предложением выпустить поручение о запуске в ускоренном порядке процедуры запрета экспорта бензина».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что идея запрета вывоза бензина из страны на фоне роста цен рассматривается правительством и что важным фактором в принятии решения является внутренний спрос.