30 июля 2021 | Время чтения 3 мин

Авигдор Эскин, , 21:41 — REGNUM Не менее полувека сражалась ведущая американская газета The New York Times за полное воцарение в Южной Африке черного большинства. Она отличалась своей приверженностью либеральной мечте об обществе-радуге и последние двадцать семь лет, уже после захвата власти осужденного за терроризм Нельсона Манделы с его сообщниками. На днях она вышла со статьей под названием «Южная Африка разваливается». Вместо обычных панегириков обществу победившего «антиапартеида» — признание чудовищных фактов бушующего сатанизма.

Флаг ЮАР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Посудите сами. За последние недели в ходе массовых грабежей и погромов погибло 337 человек. Во избежание жалоб и репрессий мы не будем развивать никаких напрашивающихся идей, но сухо отметим: среди грабителей и погромщиков не было представителей белого меньшинства. Речь идет о стране, объявленной лево-либеральным сообществом моделью для США, Европы и Израиля.

Южноафриканская полиция ER24 EMS (Pty) Ltd

Упоминание Израиля существенно для понимания глобального значения погромной волны в ЮАР, ибо после падения этой страны в 1994 году все ячейки борения против апартеида плавно переросли в мировое движение за ликвидацию еврейского государства под флагом борьбы с «апартеидом» в Израиле, хотя собственно системы расовой сегрегации там никогда не было. Именно в этом направлении работают такие телекомпании, как BBC, CNN, Al Jazeera и Russia Today.

Превращение Южной Африки из рая для белых и лучшего места проживания для черных и цветных происходило ступенчато: от осуждений и санкций до полного бойкота. Всё это при массированной поддержке СССР и либеральных СМИ Запада. Сегодня эти же методы разрушения применяются к Израилю и к России.

Пустые полки в южноафриканском супермаркете. 2021 Aleksandar Bulovic»

Принято писать о социальных и экономических причинах погромной волны, усугубляемых политическим кризисом. Да, 32% безработицы, резкий экономический спад, помещение в тюрьму бывшего президента Джейкоба Зуму при неспособности власти способствовать какому бы то ни было улучшению и при отсутствии конструктивной оппозиции — всё это неотъемлемые составные процесса распада Южной Африки. В ходе разбойничества последних недель пострадало 45 тысяч (!!!) малых, средних и крупных бизнесов. Ущерб оценивается в два миллиарда долларов, но конца смуте не видать.

Парадоксально, но ЮАР входит по сей день в структуру G20, а также является важной составной БРИКСа. Российский бизнес особенно облюбовал в свое время архикоррумпированного и неэффективного президента Джекоба Зуму, угодившего в тюрьму за преступный перебор во властном разврате даже сообразно южноафриканским критериям. Следует задать прямой вопрос: какую пользу принесло Москве такое содружество? Ибо очевидно, что нынешняя Южная Африка является для России примером того, как страна катится в пропасть. Это пример, как делать не надо.

Джейкоб Зума Australian Embassy Jakarta

Более того, российским лидерам и политодумам хорошо бы спросить себя, что дала России многолетняя советская поддержка Нельсона Манделы с его Африканским национальным конгрессом? Напомним, что Мандела повернулся спиной в Москве вскоре после освобождения. Сменившие его содружники также отличались американостремительностью, особливо в пору правления Клинтона и Барака Хуссейна Обамы. Сегодня Россия является жертвой несправедливых санкций, обращенных против ее существования как мощного и процветающего государства. Почему бы не признать, что прошлая поддержка бойкота процветавшей и благодетельной Южной Африки было стратегической ошибкой? Это требуется не только от России, но и от Запада с США.

Билл Клинтон и Нельсон Мандела. 1993 White House Photograph Office

Признание ошибок прошлого — шаг к исправленному будущему. Пришло время определить ошибочным медийный и санкционный террор по отношению к нормативным государствам, а также поощрение террористических структур, будь то АНК Манделы, ООП Арафата с идеей палестинского государства или BLM в США.

Иронии ради: почему никто не предлагает ввести санкции против нынешней Южной Африки?