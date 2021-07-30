Тюмень, 30 июля, 2021, 20:51 — ИА Регнум. В Тюмени 4 августа 2021 года состоится первое заседание суда по уголовному делу в отношении хозяйки сгоревшего пансионата, в котором при пожаре погибли семеро пожилых инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба Тюменского областного суда.

Пожар

Напомним, трагедия произошла 9 января 2021 года в посёлке Боровском под Тюменью. В нелегальном частном доме престарелых произошёл пожар. В огне погибли четверо мужчин и три женщины преклонного возраста.

Хозяйке пансионата было предъявлено обвинение по четырём статьям УК РФ: об уничтожении имущества по неосторожности, незаконном предпринимательстве, оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, а также причинении смерти по неосторожности.

После этой трагедии по региону прошли проверки пожарной безопасности социальных учреждений с круглосуточным пребыванием людей. Проинспектировано свыше 90 объектов с круглосуточным с проживанием людей. По результатам внесено 44 представления об устранении нарушений закона, к дисциплинарной ответственности привлечено семь лиц. Должностным лицам объявлено 22 предостережения о недопустимости нарушений пожарной безопасности, возбуждено одно уголовное дело. В итоге, закрыты девять потенциально опасных для проживания пансионатов для пожилых и инвалидов.