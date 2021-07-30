Мурманск, 30 июля, 2021, 20:47 — ИА Регнум. В Мурманске ввели в эксплуатацию завод по производству оптоволоконного кабеля для трансарктической магистральной подводной линии связи «Мурманск-Владивосток». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Https://vk.com/chibis.andrey В Мурманске запустили завод по производству оптоволоконного кабеля

«Кабель соединит Мурманск и Владивосток по кратчайшему маршруту между Европой и Азией. Это обеспечит рост онлайн-торговли и индустрии «больших данных», предоставив надежную и доступную связь и Интернет российской Арктике и Дальнему Востоку. — Это создаст альтернативу спутниковой связи в северных широтах, обеспечив наименьшую задержку сигнала. Общая протяжённость линии — 12,5 тысяч километров. Это треть земного экватора!», — написал «Вконтакте» губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Завод обеспечит рабочими местами более 300 человек.

Отметим, что стартовой точкой проекта станет Териберка, конечной — Дальний Восток. Линия пройдёт через Амдерму, Диксон, Тикси, Певек, Анадырь, Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск.