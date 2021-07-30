Вашингтон, 30 июля, 2021, 21:42 — ИА Регнум. Американская певица Мадонна высказалась относительно заявления DaBaby о гомосексуалистах и ВИЧ-положительных людях. Об этом 30 июля пишет издание Page Six.

chrisweger Певица Мадонна

Как отмечает издание, артистка осудила рэпера и назвала его замечания «сексистскими». «Такие люди, как вы, являются причиной того, что мы все еще живем в мире, разделенном страхом. Со всеми людьми следует обращаться с достоинством и уважением», — обратилась к музыканту Мадонна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рэпер DaBaby на одном из своих концертов попросил зрителей включить фонарики на телефонах. Но это должны были сделать только те, кто не являются гомосексуалистами или ВИЧ-положительными людьми.