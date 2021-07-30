Москва, 30 июля, 2021, 20:47 — ИА Регнум. Специалист не предусмотрел возможность ошибки, — в этом могла быть причина нештатного включения двигателей модуля «Наука» на МКС, заявил 30 июля глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на радио «Комсомольская правда».

NASA Российский сегмент МКС после присоединения модуля «Наука»

Рогозин «Возможно, кто-то из операторов не учёл, что система управления продолжит себя корректировать в пространстве».

Он добавил, что ошибка, если она была допущена российскими операторами, была компенсирована незамедлительно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на модуле «Наука», накануне, 29 июля, пристыковавшемся к МКС, незапланированно заработали двигатели. МКС развернуло на 45 градусов, и чтобы скорректировать эти изменения, задействовали двигатели модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс».