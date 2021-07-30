Копейск, Челябинская область, 30 июля, 2021, 20:42 — ИА Регнум. В Копейске Челябинской области завели уголовное дело против матери десятимесячного мальчика, скончавшегося ранее после утопления в ванной. Об этом сообщает областное управление СКР.

Цитата кф Остров погибших кораблей. реж. Евгений Гинзбург, Рауф Мамедов . 1987. СССР Ванна

Женщину подозревают в причинении ребёнку смерти по неосторожности. Трагедия произошла днём 28 июля. Мальчик в ванной остался на некоторое время без внимания и захлебнулся.

Как сообщало ИА REGNUM, мать ребёнка обнаружила своего сына без признаков жизни и обратилась к врачам. Но те не смогли сохранить ему жизнь.