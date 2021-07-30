Оксана Переможенко, 30 июля 2021, 22:56 — REGNUM Украине для «победы» над Россией нужно готовиться к ее ослаблению, заявил бывший заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны генерал Сергей Кривонос. По словам военного, Киев должен быть в состоянии отправить РФ в «короткий нокаут».
«Мы должны сейчас уже к этому готовиться и наращивать свои военные мышцы для того, чтобы в любой момент ударить тем не сильным, но точным ударом в челюсть Российской Федерации, чтобы послать их в короткий нокаут», — сказал генерал.
Офицер ВСУ считает, что такой момент якобы может наступить в течение следующих десяти-пятнадцати лет. Кривонос добавил, что до этого времени Украине следует демонстрировать приверженность к «мирному возвращению» территорий, а также развивать собственные вооруженные силы.
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Заявление Кривоноса в социальных сетях Facebook обсудили читатели издания «Шарий.net». Многие указали на абсурдность заявления военного, отметив мощь и военное превосходство России в сравнении с Украиной.
«Блин, боюсь не дождётся… Столько не живут…» — написал Александр П.
«Он что прикидывается недалеким или действительно такой?! Мало в стране гробов за эти годы, ещё надо?! Или уже не знают, как бы полностью уничтожить народ и страну?! Может он думает, что за нас кто-то вмешается, если, не дай Бог, у кого-то ума хватит начать полноценные военные действия?! Так это вряд ли… Ну разве только Литва со своей «сверхмощной» армией», — отметил Вадим М.
«Что-то как-то часто такие заявления стали звучать! Провоцируют РФ на резкие действия?» — спросил Михаил Г.
«Одни уже в 2014 году так думали, когда ВСУ и карателей на восток отправили», — добавил Олег Н.
«Ключевая фраза «после того, как та ослабнет». Сразу видно военного политика. Вроде и своих обнадёжил и Россию не потревожил. Это всё, как говорится, «за горизонтом», — иронизирует Феликс К.
«130 миллиардов гривен все мы в течении 7 лет заплатили через военный сбор, о каких мышцах идёт речь???» — задался вопросом Gennadiy T.
«Наращивать на кредитные деньги собирается?» — поинтересовался Олег З.
«Проверьте наличие психов по больницам! Все ли на месте?» — с иронией добавил Игорь Т.
«10−15 лет еще эти бездельники будут кормиться из бюджета. А народ держать на коротком поводке угрозами? Ну блин, сколько ж можно!» — отреагировала Юлия З.
«Мало в стране идиотов? Вот еще один», — пишет Яков Щ.
«Как они хотят воевать, угрожать, убивать. И такое же поколение растят…» — написала Ирина К.
«Кривонос — опытный военный и настоящий спецназовец, но говорить, что мопс разорвёт волкодава — фантастика», — добавил Grisha K.
«А как??? Как она нападет, если к этому времени она уже давно будет Российской губернией?!» — не понимает Евгений О.
«Явно этот генерал хочет, чтобы Украина перестала существовать как государство!» — отметил Василий Ч.
«Интересно… В своё время Саакашвили жрал свой галстук, а что жрать будет Зеленский???» — подытожил Виталий Д.
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