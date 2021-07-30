Венеция, Италия, 30 июля, 2021, 20:39 — ИА Регнум. Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон продолжит карьеру в чемпионате Италии.

Алексей Колчин. ИА REGNUM Герасимов против Сигурдссона

Согласно информации на официальном сайте московского клуба, исландский хавбек проведет следующий сезон в составе «Венеции» на правах аренды. В соглашение между новичком Серии А и ЦСКА не предусмотрен пункт о выкупе прав на игрока.

В минувшем сезоне Сигурдссон набрал 5 (2+3) очков по системе «гол+пас» в 23 матчах чемпионата России.