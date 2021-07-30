Москва, 30 июля, 2021, 21:40 — ИА Регнум. Блогер Карина Кросс под псевдонимом KARA KROSS представила композицию «Время утекай». О выходе песни она сообщила в своём Instagram-аккаунте 30 июля.

Mumiy Troll Группа «Мумий Тролль»

https://www.instagram.com/p/CR8eiq3ophn/

В записи сингла приняла участие группа «Мумий Тролль». «Сказать, что я рада — ничего не сказать», — поделилась блогер своими эмоциями от выхода песни.

ИА REGNUM напоминает, что Карина Кросс (настоящее имя — Карина Лазарьянц) стала записывать короткие юмористические ролики в 2016 году. Однако широкую популярность она приобрела в 2019 году, во время сотрудничества с блогером Давой (настоящее имя — Давид Манукян).