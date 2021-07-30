Ливерпуль, Великобритания, 30 июля, 2021, 20:32 — ИА Регнум. «Ливерпуль» на своем официальном сайте объявил о заключении нового контракта с защитником трендом Александер-Арнольдом.

Liverpoolfc.com «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» 3:0

Сообщается, что соглашение с 22-летним футболистом рассчитано до лета 2025 года.

Англичанине защищает цвета мерсисайдской команды с 2016 года. В общей сложности Трент провел в их составе 179 матчей и набрал 54 (10+44) очка по системе «гол+пас».

В минувшем сезоне Александер-Арнольд принял участие в 36 матчах чемпионата Англии и отличился 2 гоалми и 7 результативынми передачами.