Брюссель, 30 июля, 2021, 20:25 — ИА Регнум. Проекты только тех объектов инфраструктуры и энергетики на территории Европейского союза, которые будут соответствовать разработанным Еврокомиссией требованиям «по климату», будут получать дополнительное финансирование из фонда устойчивого развития Евросоюза объемом €17,5 млрд.

Цитата из к/ф «Сталкер». реж Андрей Тарковский. 1979. СССР Перспектива

Как сообщает 30 июля Reuters, требования, о которых идёт речь, изложены в спецрегламенте, разработанном Европейской комиссией. Меры эти направлены на повышение надёжности объектов инфраструктуры и энергетики в ЕС.

Среди требований ЕК — надёжность: трассы, мосты, ЛЭП должны быть готовы выдержать природные катастрофы, в том числе ураганы и наводнения. Разработанный регламент является частью программы ЕК по глобальной перестройке экономики.

Программа эта нацелена на то, чтобы в ЕС к 2050 г. были достигнуты нулевые показатели углеродных выбросов. Для реализации такого плана требуется, по оценкам ЕК, триллион евро инвестиций.