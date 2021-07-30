Стокгольм, 30 июля, 2021, 20:31 — ИА Регнум. В свое рабочее время двое военнослужащих, проходящие обучение в Школе воздушных боев в Уппсале, расположенной к северу от Стокгольма, неоднократно произносили фразу «sieg heil» и поднимали руку в знак нацистского приветствия. Об этом 30 июля сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Mil.ru Солдат армии Швеции

«Мы крайне разочарованы таким поведением в нашем заведении», — заявил журналистам командир части Роберт Нилен.

Отмечается, что двое военнослужащих использовали нацистские приветствия в присутствии своих сослуживцев. В свою очередь Нилен пообещал, что он будет ходатайствовать об увольнении провинившихся.

«Это какой-то экстремальный случай. Я проработал в Вооруженных Силах Швеции 35 лет и никогда раньше с этим не сталкивался. Но, как бы то ни было, с этим все равно нужно бороться при малейших проявлениях», — отметил Нилен.